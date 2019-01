Korvpall AMETLIK | Rapla korvpallimeeskonna peatreeneriks saab Toomas Annuk Õhtuleht.ee , täna, 10:22 Jaga:

Toomas Annuk. Aldo Luud

Rapla korvpallimeeskond on siduvalt käed löönud uue peatreeneriga, seni abitreeneri postil teeninud Toomas Annukiga. Pärast Aivar Kuusmaa lahkumist täitis ta peatreeneri kohusetäitja rolli ning võitis mõlemad mängud. „Nagu varemgi jutuks tuli, oli Toomas üks kindlatest peatreenerikandidaatidest algusest peale," kirjutab Rapla pressiteates. "Ta on oma kogemuste ja asjatundlikkusega Eestis kahtlemata esirinnas ning need kaks kriteeriumit olid valikul väga olulised. Kahel möödunud nädala mängul tõestas ta end minu jaoks peatreenerina piisavalt, et rääkisime temaga lähemalt ja mul on väga hea meel, et meil on tuleviku osas sarnane nägemus,“ sõnas uue peatreeneri kohta Rapla korvpalliklubi juht Jaak Karp. Uut abitreenerit Karbi sõnul veel paigas ei ole. „See on kindlasti üks järgmistest sammudest. Kaalume kandidaate nii Eestist kui lähiriikidest ning proovime Toomasega koos talle sobivaima abilise leida. Sealt kohe järgmine on prioriteetide nimekirjas kindlasti ka uue mä