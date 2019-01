Kas Eesti jalgpallikoondis saab enda rivistusse esimese mustanahalise? 

Nõmme Kalju mees Reginald. Martin Ahven

Pikalt FC Floras pallinud grusiin Zakaria Beglarišvili läbis möödunud aastal vajalikud eksamid ning ootab nüüd Eesti passi. Eesti Ekspress kirjutab, et sarnane mõte mõlgub ka Nõmme Kalju poolkaitsja Reginaldi peas. "Hetkel on ta Eestis elanud viis aastat ja tal on kohalik naine ning ühine laps," kirjutab Ekspress.