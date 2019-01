VÕIMAS! Ainsa inimesena Valge maja ees rulatanud aegade legendaarseim ekstreemsportlane külastab Eestit 

“Võib öelda, et Hawki külaskäiguga on kõik suured rula- ja BMX-nimed Eesti ära näinud ja see teeb erakordselt suurt au. Märgiline on Hawki visiit nüüd just ka seepärast, et tuleval aastal, kui Simple Session saab 20. aastaseks, on rulasõit lõpuks Tokyo olümpiamängude programmis – on rõõm seda tunnustust koos tähistada. Hawki panus rulaspordi arendamisse ja mainekujundusse on olnud tohutu,” sõnas Simple Sessioni korraldaja Mario Kalmre.