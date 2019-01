Jalgpall Endine vutitäht on šokis ja pisarates, sest näpati kõik tema autasud: imelik, et minusugust legendi nii koheldakse! Ohtuleht.ee , täna, 12:10 Jaga:

Nwankwo Kanu (rohelises) 2010. aasta MMil Lõuna-Korea vastu. AFP/Scanpix

Pikalt Londoni Arsenalis pallinud Nigeeria vutilegendil Nwankwo Kanul (42) on käsil tormilised ajad. Hiljuti jäi ta ilma kõigist võidetud autasudest.Olukord on parajalt segane. Väidetavalt pole Kanule kuuluv hotell maksnud tagasi pangalaenu ja seetõttu kulutab endine jalgpallur juba 2015. aastast kohtuuksi. Nüüd on Kanu vastane ehk Nigeeria ametiasutus nimega Assets Management Corporation of Nigeria asunud hotelli renoveerima, kuigi jalgpalluri sõnul neil selleks luba ei ole.