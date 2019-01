Eesti kodakondsuse peale mõtlev Nõmme Kalju poolkaitsja: see on võimalus, aga mul pole kindlat plaani 

"See pole asi, millele ma esmajärgus mõelnud olen, aga hea, kui selline võimalus on," rääkis ta. "Ma poleks uskunud, et ma olen Eestis nii kaua, aga nüüd on mul siin naine ja laps."



Kas ta sooviks Eesti koondist esindada?

"Kui on võimalus, siis miks mitte?" mõtiskles Reginald. "Eesti on suurepärane riik ning mind on siin hästi vastu võetud. Eesti on mulle väga lähedaseks saanud. See on võimalus, aga mul pole kindlat plaani. Eks näeb, mis tulevik toob."

Kõige varasemalt saaks Reginald Eesti passi taotleda 2022. aastal, sest vastavalt kodakondsuse seadusele on kodakonduse saamise üheks tingimuseks see, et inimene on Eestis elamisloaga kaheksa aastat elanud.