Korvpall Gran Canaria peatreener süstib lootust: Siim-Sander Vene aitab meid õigel ajal Toimetas Siim Kera , täna, 15:50 Jaga:

Siim-Sander Vene. Twitter/Gran Canaria

Detsembris Hispaania kõrgliigaklubiga Gran Canaria liitunud korvpallur Siim-Sander Vene pole viimastes kohtumistes üleliia palju mänguaega teeninud. Nädalavahetusel mängitud matšis Valencia vastu ei pääsenud ta sootuks platsile.Gran Canaria kohtub neljapäeval Euroliigas Türgi klubi Istanbuli Fenerbahcega. Mängueelsel pressikonverentsil uuriti peatreener Victor Garcia käest ka Siim-Sander Vene kohta. "Olen kindel, et Simas (Vene hüüdnimi - toim.) saab meid õigel ajal aidata." rääkis ta. "Kõik sõltub olukorrast ja vastastest. On olnud olukordi, kus mõni mängija pole hästi mänginud, kuid praeguseks on nad oma esitusi parandanud. Raske on leida meeskonda, kes kasutaks mängus kõiki 12 meest, kõigile lihtsalt minuteid ei jagu. Ühel päeval mängib üks mees, teisel teine."Hispaania kõrgliigas hoiab Gran Canaria 18 meeskonna hulgas 15. kohta. 16 mänguga on tabelis 5 võitu ja 11 kaotust. Euroliigas osaleb 16 satsi, Vene koduklubi on 14. positsioonil, kirjas on 6 võitu ja 12 kaotust