Rapla värske peatreener: mõned muutused on meeskonnas juba toimunud 

„Tunne on ootusärev nagu iga uue väljakutse puhul olema peabki. Ehkki ajastus on mõneti ootamatu, on väljakutse väga motiveeriv ning annab indu juurde, et veelgi rohkem pühenduda Rapla korvpallile ja korvpalluritele. Omalt poolt tahan aidata sammu edasi teha nii võistkonnal kui ka mängijatel individuaalselt,“ kirjeldas Annuk Õhtulehele esimesi emotsioone.

Kindlasti otsitakse meeskonda lisajõudu, sest pärast Rain Veidemani lahkumist Itaaliasse on tagaliin hõre. Kuigi kellegagi allkirju veel paberi pole, töötavad nii Annuk kui ka tiimi mänedžer Jaak Karp uue mängija leidmise kallal.

Kuid pikalt pole aega atra seada, sest Eesti – Läti korvpalliliiga seis pole üleliia kiita. „Loomulikult tahame play-off´i jõuda ning sealt võimalikult soodne asetus saada,“ sõnas värske peatreener. Rapla on seni teeninud seitse võitu ning üheksa kaotust, millega hoitakse 10. kohta. Tõsi, vahe lähikonkurentidega pole suur.

Uus väljakutse on Annukile senises karjääris ilmselt kaalukaim. „Rapla on ennekõike korvpallilinn. Meie rahvusspordiala puudutab siin suuremat osa inimesi. Kaasaelamist on tunda igal sammul. Seetõttu on uus amet vägagi vastutusrikas ja nõuab maksimaalset keskendumist. Aga olen kindel, et koostöös meeskonnaga saame raskest seisust üle ja rahvale meeldivad meie pakutavad etteasted,“ resümeeris ta.