Eesti suusataja näitab ette: dopinguproovi saab muretult võltsida! 

Ränkel lisas sotsiaalmeediasse foto, kus ta oli andmas korralist vereproovi. Kui reeglite kohaselt ei tohiks anum ilma masina abita avaneda, sai sportlane kaane ise muretult maha võtta. Ja nõnda nelja erineva anumaga! See tähendab, et prooviga on ülimalt lihtne manipuleerida.