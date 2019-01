VALIMISED JA SPORT: Kuidas saada lapsed liikuma? Mida arvavad erakonnad Team Estoniast? 

Valimisprogrammide põhjal võib järeldada, et sport (kõige üldisemas mõttes, mitte sünonüümina saavutusspordile) on üksjagu vaeslapse rosas. Muude teemadega võrreldavat tähelepanu liikumisele on lubadustes (need on internetist hõlpsasti leitavad, seega me ei hakka neid ümber trükkima) pühendanud vaid kolm suurt erakonda - Reformierakond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Isamaa, EKRE, Rohelised, Vabaerakond ja Eesti 200 on sporti, kas täielikult või sisuliselt ignoreerinud.