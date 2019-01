Eesti võrkpallikoondise peatreener EMi loosist: edasipääs on igati reaalne eesmärk 

"Kahtlemata on see huvitav alagrupp, mis võib meile igasuguseid lõppseise pakkuda. Esimeseks eesmärgiks on alagrupist edasipääs, mitmendana me seda suudame, pole esmatähtis. Vaadates vastaseid ja teades oma meeskonna tugevusi, on see igati reaalne eesmärk. Põnevust lisab seegi, et sellisel suurel turniiril on igal geimil, igal punktil ja võidul suur tähtsus," vahendab Eesti võrkpalliliit Cretu esimest emotsiooni.