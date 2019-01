Kristin Kuuba loobus paarismängust ja keskendub olümpiapileti jahtimisele 

Seega seisab kogu võitlus veel ees, kuid eestlased asuvad heal stardipositsioonil, mida oleks järgmiste kuude jooksul tore veelgi parandada. „Pean aprilli lõpuks põhja alla laduma, et oleksin võimeline terve aasta jooksul OM-kvalifikatsiooniturniire mängima. Neid tuleb aasta jooksul kavva võtta 20-25 tükki,“ avaldab Must.

Aastaid Musta juhendanud ning praegu meie naiste paremikku kuuluvaid Kuubat, Helina Rüütelit ja Kati-Kreet Marranit juhendav Mart Siliksaar meenutab, et 2016. aasta Rio olümpia eel sai Must sisuliselt detsembrikuuks vajalikud punktid kokku ning kvalifikatsiooniperioodi viimaseid kuid sai juba võtta rahulikult ja hakata keskenduma olümpiaks. Ta rõhutab, et Eesti tipud peavad nüüdki seadma sama eesmärgi.