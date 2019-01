HURRAA! Drell ja Kullamäe võitsid Saksamaal üle väga pika aja  

Kohtumine algas üsna võrdselt, avapoolaja lõpuks oli Schalke edu minimaalne. Kolmanda veerandaja võitis aga Baunach 21:13 ning haaras initsiatiivi. Viimasel veerandajal lasti küll külalised viigini, kuid väärtuslikku võitu käest ei antud.

Baunach vajas hädasti võitu, et esiliigasse püsimajäämise eest võidelda. Neil on nüüd 18 mängust kirjas 5 võitu, millega püsitakse eelviimasel kohal. Lähimad konkurendid, sealhulgas ka Schalke on kahe võidu kaugusel.