Tammjärv saatis Õhtulehe reporterile Tehvandi tõusu otsast tervitusi: tippsuusatajad on seal samamoodi täiesti läbi 

"Võin öelda, et tippsuusatajad on selle tõusu otsas (rada tõuseb umbes poolekilomeetrisel lõigul 54 meetri võrra - toim.) samamoodi täiesti läbi. Mõned ei näita seda välja, teevad väga head pokkerinägu. Mõned muidugi näitavad kah välja, soovitan tulla siia pühapäeval vaatama, kuidas väga tugevad sportlased on väga krimpsus nägudega.