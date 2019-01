Ogier on ületanud ka enda ootusi: kuus tiitlit on rohkem kui kunagi unistada julgesin 

"Ootan suure huviga temaga koos töötamist. Esapekka on täitsa tore sell ning paljulubav sõitja. Ta on juba praegu näidanud, et suudab vaatamata vähesele kogemusele väga kiirelt sõita ning rallisid võita," vahendab rallit.fi prantslase sõnu. "Ta utsitab mind ja meeskonda rohkem pingutama. Usun, et suudame üheskoos suuri tegusid teha."

Oma suurimaks konkurendiks peab Citroeni leeri siirdunud Ogier tänavu Toyota mehi. "Toyota on väga jõudsalt edasi arenenud ning on väga tugev, aga ka Hyundai on ohtlik, sest nad on pikalt tipus olnud. Meeskondliku tiitli konkurents on väga tihe, kuid just see mind paelubki," jätkas prantslane.