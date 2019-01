Spordiarst Gunnar Männik manitseb klubisid rohkem mängijatele mõtlema: valuvaigistite puhul on üks variant äkksurm 

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti

„Sportmängudes on dopinguküsimus täielikult mõttetu,“ põrutas Männik. „Võistkonnaala. Ma ei näe mingisugust mõtet. Olen kuulnud, et maailmas võetakse mingisuguseid erguteid. Minule kui arstile on väga kurioosne, et kui treener tahab kasutada mängijat, kel on mingil põhjusel välja ravimata vigastus, siis Euroopas on võistkondasid, kus pannakse aknalauale põletikuvastased ravimid, näiteks diklofenak, ja öeldakse: „Kui tahad, võta valuvaigisti sisse ja mine mängi, sinu kohustus on mäng ära mängida“. Vot see on kuritegu. Sellistel puhkudel on üks variant äkksurm.“