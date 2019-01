Tarjei Bö kurjustas etapi võitnud väikevennaga: kas ta ei võinud seda lihtsalt minule jätta? 

"Ta on hetkel oma karjääri parimas vormis, kuid ta on tänavu võitnud juba kaheksa võistlust. Kas ta ei võinud seda lihtsalt minule jätta?" küsis vanem vend pärast teisena finišeerimist. Jah, tegemist oli siiski naljaga ning mingit rivaliteeti velide vahel pole. Aga nagu öeldakse, on igal naljal mingi tõepõhi all.