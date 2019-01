OTSE | Sport 18.01: Eesti laskesuusatajad jäid tippudest kaugele 

Juba täna õhtul saab Lätis alguse Eesti autoralli meistrivõistluste hooaeg 2019. Hooaja esimese rallina sõidetava Aluksne rallile on end registreerinud 74 võistluspaari, kelle hulgas ka Roland Poom ja Ken Järveoja.



Kui möödunud aastal CRC meeskonna võistlejad Aluksne talverallile tehniliste probleemide tõttu ei jõudnud, siis tänavu on mehed kohal ning tahtmist täis heidelda oma klasside võitude nimel.



Roland ja Ken on sel aastal püüdmas meistritiitlit EMV3 ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) arvestuses. Hooaja peamine eesmärk on võita Estonian Junior Challenge sarja peaauhind, milleks on 90 000 euro suurune stipendium, mis võimaldab sarja võitjal osaleda 2020. aastal M-Sport poolt toetatavas autoralli MM-sarjas sõidetavas JWRC sarjas.