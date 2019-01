Põhjanaabreid hullutanud Iivo Niskanen valiti Soome parimaks sportlaseks 

Ühtlasi sai Niskanenist esimene atleet pärast Marjo Matikainenit (1986, 1987), kes on parimaks pärjatud kahel aastal järjest. Aastani 2013 viljeleti Soomes kummalist süsteemi: kui parimaks valiti mees, toodi tema kõrval välja ka üks naine, kui aga valiti naine, siis parimat meest ei nimetatud.

"Aitäh! On uskumatu tunne teist korda järjest seda auhinda vastu võtta. Jäin hooajaga väga rahule ja olen õnnelik, et suutsin võita tähtsaima võistluse, mis minu alal võimalik on," vahendas Niskaneni sõnu Iltalehti.