Margus Hunt tahab Coltsis jätkata, USA portaal peab eestlast klubi jaoks liiga vanaks 

Paar päeva varem avaldas ta sotsiaalmeedias postituse, mis mõjus paljudele Coltsi fännidele hüvastijätukirjana. „Hooaeg ei lõppenud loodetud viisil, kuid tiimis on kõvasti võitlusvaimu ja liigutakse õigel teel. Aitäh, Indy, kahe aasta jooksul pakutud imeliste mälestuste eest. Vahet pole, mida tulevik toob, sel linnal on minu pere jaoks väga eriline koht,“ kirjutas Hunt pärast hooaja lõppu.

Täna selgitas ta oma mõtteid. "Tahtsin tänada, Teid, fänne ja organisatsiooni. See olnud mõeldud hüvastijätukirjana, vaid lihtsalt tänuavaldusena. Tahaksin jätkata karjääri Indianapolises ja anda jätkuvalt endast parim nii platsil kui ka sellest väljaspool. See äri on ettearvamatu ja ma ei tahtnud oodata vabaagentideturu avanemiseni, et teid armastuse eest tänada. Tahtsin seda teha pigem varem kui hiljem."