Ott Tänak: olen näljasem kui kunagi varem 

"Võrreldes eelmise aastaga lähen Monte Carlo rallile palju rahulikuma südamega. 12 kuud tagasi oli minu jaoks kõik uus, aga nüüd ootab mind ees sama auto ja samad inimesed. Usun, et oleme nüüd väga tugev tiim," sõnas koos Martin Järveojaga MM-tiitlit jahtiv Tänak.

"Isiklikus plaanis olen näljasem kui kunagi varem. Jõudsime eelmisel aastal tiitlile ju nii lähedale. Teame, et peame olema targad, eriti sellel rallil, mis on niivõrd ettearvamatu. Eelmisel aastal Montes saadud teine koht oli suurepärane saavutus ja oleks tore, kui suudaksime koha võrra tõusta. Aga meie vastased on tugevad," lisas ta.