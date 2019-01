Haigus nurjas Veerpalu ja Poltoranini Otepää MK-etapi 

"Mõtted on kahetised," tunnistas suusatippe koondava Team Haanja treener Anti Saarepuu tänase treeningu järel. "Algul oli meil päris palju sportlasi, meestest pidi 14 kohta täis tulema, aga homseks on üles antud ainult kümme meest ja hetkeseisuga kaks naist.

Andreas Veerpalu haigestus, Karl-Erik Rabakuke seisund pole hea ja Algo Kärbi pühapäevane sõit on suure kahtluse all. Loobujaid on palju. Kõige rohkem loodame nelja terve mehe, Kareli (Tammjärv), Raido (Ränkel), Marko (Kilp) ja Henri (Roos) peale.

Nädal tagasi nohisesid kõik sportlased. Hommikupoole räägivad kõik läbi nina, päeva peale läheb nina lahti. Vahel on kerge nohu ja kurgukibelus olnud isegi hea vormi näitaja. Teinekord ei pruugi üldse halvasti mõjuda, kui on täpselt piiri peal. Loodame, et see on pigem hästi mõjunud."

Kõige nukram näib Kärbi seis, kes on oktoobrikuisest Mallorca laagrist saati muredega maadelnud. "Kehas on tugevad põletikunäitajad ja hemoglobiinitase ei tõuse," märkis Saarepuu.

"See on 20-30 ühikut madalam kui tavaliselt. Kõige hullem on, et keegi ei tea, mis täpselt viga on. Ta läheb järgmisel nädalal veel uuringutele. 99,9% kindel, et ta ei stardi siin. Oleks ta noor mees, aga 60.-70. koha peale sõitmine ei anna talle midagi."