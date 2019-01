Karel Tammjärv läheb mõlemal päeval tulemust tegema: jõunäitajad on natuke paranenud ja läbi selle siis kiirus 

Oluline märksõna on siin "tervis korras", mis on kahjuks Eesti koondises viimasel ajal haruldane nähtus. "Mul on õnnestunud terve püsida. Või vähemalt mitte väga pikaks ajaks haigeks jääga," sõnas mees, kelle arvel on meie selle talve ainsad MK-punktid.

Kas saad juba hinnata, kas tuuri pooleli jätmine oli hea otsus? "Arvan küll, et oli hea otsus. Eelmine aasta näitas seda. Siis tuli nohu, otsa kurguvalu ja köha, mis jäi pikaks ajaks. Mitteametlik statistika, et üle poolte sportlastest jäävad pärast tuuri lõppu haigeks. Mõnele ei piisa katkestamisestki. [Emil] Iversen ka katkestas, et tulla Otepääle virutama, aga ikka jäi haigeks..."

Saan aru, et lähed mõlemal päeval tulemust tegema, mitte sprinti soojendusena sõitma nagu tavaliselt. "Täpselt nii. Sprindid on sel aastal täitsa hästi välja tulnud. Paneks selle natuke jõutreeningu kapsaaeda, jõunäitajad on natuke paranenud ja läbi selle siis kiirus.

30.-40. koha vahel mõned sprindid on päris lootustandvad ja üldiselt sprinditase on selline, et kohad 15-45/50 on igaühel võimalus olla, kas 30. koha piiri üleval või all. Esimesed 10-15 on igal nädalavahetusel tugevad, aga teistel on võimalik heade suuskade ja hea õnnestumise korral marjamaale saada."

Treener Anti Saarepuu kümmekond minutit varem tehtud märkus: "Eelmisel kevadel tegin statistikat, sel hooajal pole paberile teinud, aga teistel sportlastel on pärast [Johannes Hösflot] Kläbo tulekut sprindi FIS-punkt ligi 20 ühikut kehvemaks läinud, siis Karelil on 20 ühikut paremaks läinud. Huvitav näitaja. Ütlesin Karelile kah, et miski pole võimatu kuigi ta ütles, et mina ei hakka kunagi sprinti sõitma."

Kas kodunõlvad ja -nukid on ka kuidagi abiks? "Loodan, et natukene ikkagi on. Sel aastal on lund olnud võistlusrajal päris pikalt. Mingi kuklatunnetus ehk tuleb kasuks, aga näis. Kodupublik toetab, ma loodan."