Raido Ränkel: on küll kodune MK, aga seda ringi saame sõita samal ajal kui teised  

"Parem on kindlasti, aga kui trenni teed, siis nohu väga kergelt ära ei lähe," lausus ta pärast tänahommikust treeningut. "Aivariga (Rehemaa) ka täna rääkisin, siis ta ütles, et endalgi meenus see asi, et sportlasena kestis nohu vähemalt kaks nädalat, kuid nüüd saab kolme-nelja päevaga võitu."

Teed mõlemal päeval kaasa? "Jah. Pühapäeva suhtes kõrgeid eesmärke pole seadnud, väikse jälje haigus jättis. Otepää viiese ringi peal peab ikka väga heas seisundis olema, et head tulemust teha."

Homse klassikasprindi suusavalikust: "Arvan, et vähesed lähevad uisuga. Täna on tõesti väga kiired olud, sest eile oli sula, täna külmetas. Uisusuusal pole selle ilmaga eelist, rada on ka klassikasuusaga väga kiire. Kaldun arvama, et järsul nukil hävib uisusuusaga päris palju."