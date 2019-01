Kuidas osta tiigrit? Legendaarne Mike Tyson jagab väärt nippe! 

"Nii, ma olen vangis ja räägin ühe oma autodiileriga. Tal on paar autot, mis kuuluvad meie ühisele sõbrale ja arutleb: "Kui ta võlga ära ei maksa, siis müün need autod maha ja saan vastu paar hobust." Ma uurisin vastu, kust ta neid hobuseid saab? Kas autosid saab tõesti hobuste vastu vahetada. Mul on palju autosid ja tahaksin ka mõnda hobust," meenutas Tyson 1990. aastate algust.