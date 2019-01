KÕVA SÕNA! Endine Eesti tippsuusataja treenib neljakordset olümpiavõitjat 

Mulle meeldib, see on huvitav karussell. Väga suur väljakutse ja väga kihvt on näha seda spordisüsteemi. Šveits on üks edumeelsemaid spordiriike, midagi sellist on raske lähiriikidest leida."

Otepää MK-etapp on ses suhtes tore, et tõi Einaste esimest korda pärast juulikuud taas kodumaale. "Praegu peatun põhiliselt Davosis. Loodan ikka natuke tihemini Eestisse jõuda, aga esimesel aastal on entusiasmi nii palju kah, et siis töötad topeltintensiivusega. Vanusega tuleb ehk kavalus."

Cologna Otepääl ei võistle. "Jätsime suht need koju, kes on MMile juba kvalifitseerunud. Kihvt olnuks kullamängus olla, aga loodame, et need, kes siin, teevad oma parima.

Koht MK-sarja 15 seas on MMi norm. Kümme meest on kvalifitseerunud, neist ainult kaks sprinterit on kaasas. Ülejäänud on nooremad. Ühel poisil ja ühel tüdrukul on sprindis variante [kõrgesse mängu sekkuda], eks paistab."