M-Sport elab pilvedes? Kas hooaja eel püstitatud kõrged eesmärgid on ikka reaalsed? 

Nüüd on aga ajad muutunud. Sebastien Ogier kolis Citroeni, M-Sport jätkab kolmikuga Elfyn Evans, Teemu Suninen ja Pontus Tidemand. Viimane ei tee kaasa tervet hooaega. Välja vahetati ka tiimi boss: Malcolm Wilsoni asemel hakkab iga võistluse eel, ajal ja järel olukorda lahkama hoopis Richard Millener. Wilson on endiselt tiimi tähtsaim asjapulk, aga rollid mängiti nüüd veidi ümber.

Millener: "Pole ühtegi põhjust, miks me ei peaks sel aastal konkurentsis olema. Ootan järjekordset põnevat aastat ja võitlust. Eesmärk on võidelda võitude ja poodiumikohtade nimel."

Evans: "Oleme motiveeritud ja sihikindlad, et suudame sel hooajal tugeva tulemuse saavutada. Pole ühtegi põhjust, miks me ei peaks alustama juba Montest. Eelmine hooaeg tõestas, et auto on kiire, kuid tiim on seda veelgi edasi arendanud."