Flora ja Levadia treeningmäng läks ootamatult tuliseks 

"Ausalt öeldes ei meeldi mulle need mängud Floraga siin Taliturniiril," ütles Levadia loots Aleksandar Rogic lõpuvile järel Soccernet.ee-le. "Kuigi me selgitame mängijatele, et tegu on hooaja ettevalmistuse alguses toimuva kohtumisega, siis alati on väga suur vigastusoht. Muidugi mängijad väljakul tunnevad natuke suuremat motivatsiooni, kui kohtuvad Flora ja Levadia, aga ma hoolin väga palju sellest, et kummagi võistkonna mängijad ei saaks sellises faasis vigastada. Taliturniiril on hoopis teine eesmärk: anda võistkondadele hea tasemega treeningmänge."