FOTOD | Otepää MK-etapil jõudis kaks Eesti meest sprindi veerandfinaali! 

Kilp: "Sõit läks langevas joones, ametlik vaheaeg oli neljas, aga suusk oligi määritud rohkem tõusu peale, et kindlalt edasi minna."

Laskumisega andsid kaks sekundit ära? "Ja-jaa, see oligi, et kindla peale üles, et ei annaks rohkem sekundeid ära. Kiired olud, suusk tuleb ikka enam-vähem alla.