Kristjan Ilves pani end Prantsusmaal raskesse seisu 

Eestlase hüppe kandus 109 m, mis andis talle 105,6 punkti. See tähendab, et suusarajale pääseb Ilves 2.41 pärast hüppevõistluse konkurentsitult parimat Franz-Josef Rehrli. Austerlase edu lähima konkurendi Yoshito Watabe ees on koguni 45 sekundit.