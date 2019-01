Eesti juurtega Len Väljas: ütlesin Kanada tiimikaaslasele, et Tehvandi tõus on lihtsalt väike küngas. Küll ta homme näeb, et see oli nali 

"Alustasin kiiresti, aga sprinditrassi raskeim tõus oli minu jaoks pisut liiga järsk. Rada ise on väga äge ja on tore, kui Eestis on palju lund. Varasematel kordadel on sellega probleeme olnud. Siis pole sama tunne," rääkis Väljas Eesti ajakirjanikele.

"Ütlesin ühele tiimikaaslasele, kes sõidab esimest korda Eestis, et Tehvandi tõus pole midagi erilist, lihtsalt väike küngas. Eestis pole ju mägesid. Küll ta homme näeb, millega tegelikult tegu on. MK-sarjas kuulub see kindlasti raskeimate tõusude hulka," naeris ta.