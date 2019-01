17aastane MK-sarja debütant: sain motivatsiooni, et ise kunagi esikohtade peale sõita 

"Ütleme nii, et alguses oli väga hea tunne, aga taga pikal ringil andis tunda, et üks raskemaid radu MK-sarjas. Tagasitulek [staadioni poole] oli ikka juba päris raske," lausus Võru suusaklubi noormees.

Kas ammutasid elu esimesest MK-etapi tulevikuks motivatsiooni? "Kindlasti! Tugevate meestega koos sõita ja end nendega võrrelda anna palju motti juurde, et ka ise sinna jõuda, et esikohtade peale sõita."

Dremljuga harrastab ka mäesuusatamist, kuid praegu on number üks ikkagi murdmaa. "See aasta pole kordagi mäele jõudnud, nii palju võistlus on olnud."