FOTOD | NBA üks suurimaid staare semmib mõnusalt rinnaka latiino näitsikuga 

Briti kõmumeedia teab, et kahekordne NBA meister ning kahekordne olümpiavõitja on rajalt maha võtnud Brasiilia Instagrami modelli Sabrina. Paistab, et Durant üksindust ei kannata, sest alles eelmise aasta lõpus läks ta lahku oma eelmisest silmarõõmust Cassandra Anderson.