22. koha saanud Marko Kilp: võrreldes eelmise nädalaga oli parandus kõva 

"Sain viimasel tõusul aru, et külmetus on mingid jõuvarud ära võtnud. Kvalifikatsiooni ja veerandfinaali vahel oli päris palju aega taastumiseks, aga eks külmetus mõjutas. Aga kui vaatan nädalatagust aega, siis ma ei teagi, mitmes ma Dresdenis olin. Upgrade (parandus) on ikka kõva," rääkis Kilp pärast veerandfinaali.