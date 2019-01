Eesti meisterklubi vigastatud leegionär: Kalev/Cramo ei räägi minu olukorrast, sest tahavad must lahti saada 

Kui esialgu oli trauma osas palju küsimärke, tuvastasid Prantsusmaa arstid Almeida jalalabas mõra. Viimased nädalad on ta vigastust ravinud kodumaal Roheneemesaartel, meeskonnast eemal.

Samal teemal Korvpall Kalev/Cramo korviküti tulevik on endiselt segane Veelgi segadust külvas tõik, et Cramo palkas detsembri lõpus järjekordse tagamängija Tony Wroteni. See tähendab, et meeskonna nimekirjas on seitse välismaalast, üheks VTB Ühisliiga mänguks tohib neid üles anda kuus.

Hakkasid levima jutud, et Eesti meisterklubi loobub Almeida teenetest. Klubi poolset kinnitust aga sellele pole tulnud, vastupidi. Meeskonna abitreener Indrek Reinbok on Õhtulehele korduvalt kinnitanud, et palluri naasmisega arvestatakse. Mängija ise aga väidab midagi muud.

"Tahaksin väga oma tervislikust seisundist täpsemalt rääkida, kuid praegu ei saa ma seda teha," ütles Almeida laupäeva pärastlõunal Õhtulehele. "Minu katkise jala paranemine on jõudnud lõpusirgele ja kõik läheb plaanipäraselt."