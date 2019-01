Anti Saarepuu: Karel sprindis MK-l 20 sees, au ja kiitus, pole millegi üle nuriseda 

Karel Tammjärv sai lõpuks kirja 16. ja Marko Kilp 22. koha. Eesti suusatajad teenisid kodusel MK-etapil viimati punkte aastal 2012.

"Kivi langes südamelt juba eelsõidus, kui nad minu juurest [vaheajapunktist] läbi läksid," lausus Saarepuu.

"Ütlesin eile, et kui üks mees saab sprindis ja üks distantsi punktidele, siis on väga hea nädalavahetus. Täna said juba kaks edasi, igati kordaläinud esimene päev."

Veerandfinaalidest: "Järsul tõusul tekkis väike vahe sisse, enam seda järgi ei tulnud. Karelil oli ka see, et ta pole mees mehe vastu [väga] sõitnud. Ta pole ju sprinter. Aga ta oli supertubli. Karel sprindis MK-l 20 sees, au ja kiitus, pole millegi üle nuriseda.

Marko püsis hästi konkurentsis, aga viimane nukk läks päris raskeks. Tõusu poolel maal oli neljandal positsioonil, kus olnuks kõik võimalik, aga ei vedanud välja. Samas ei vaeva mind miski. Kaotus Kläbole on vähenenud rohkem kui poole võrra. Muidugi klassika on meile südamelähedasem, aga lähtekoht MMiks on hea."

Arvestades tausta ja senist hooaega, kas Marko hea esinemine oli üllatus? "Karel üllatas mind täna rohkem. Eks olin lootnud, et klassikas see tuleb. Rada ei soosi küll Markot, aga viimasel treeningul oli Markos sära tagasi. Juba eile oli ta väga keskendunud ja natuke endasse tõmbunud. Uskusin, et Marko sõidab eelsõidus 20-30 vahele ära, aga Kareli eelsõit oli üllatus."