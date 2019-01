Kahe aasta eest Otepääl võiduarve avanud Kläbo: äge on siin tagasi olla 

"Mulle meeldib see rada. Äge on siin tagasi olla ja uuesti võita," lausus norralane pressikonverentsil.

Eesti on Kläbole pisut erilisem koht ka seetõttu, et tema vanaisa Trygve Kläbo on abielus eestlannaga ja elab juba aastaid Raplas. Suusaäss polnud vaarisaga enne võistlust rääkinud ega osanud öelda, kas ta on siin. "Aga võimalik, et kohtun temaga," sõnas Kläbo.