Kanepi auti lükanud maailma esireket luhtas õdede Williamsite duelli 

Halep ootab samuti vastasseisu: "See on mulle suur väljakutse. Alati on tore Serena vastu mängida, sest igal korral on midagi mängust õppida. Arvan, et pean mängima sarnaselt, nagu täna. Pean olema tark, agressiivne, teda väljakul liigutama ja endast parima andma."