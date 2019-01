Liverpool lõpetas vähemuses, kuid tuli kaotusseisust välja ja jätkab liiga liidrina 

4:3 võit tähendab seda, et edu lähima rivaali Manchester City ees on seitse punkti, kuid viimastel on mäng varuks. Teistes tänastes kohtumistes kohtumistes alistas Wolverhampton Wanderers sama skooriga Leicester City, Newcastle United 3:0 Cardiff City, Bournemouth 2:0 West Hami, Manchester United 2:1 Brighton & Hove Albioni ning Southampton 2:1 Evertoni. Watfordi ja Burnley mängus jäid väravad löömata.