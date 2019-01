Mourinho väidab, et bussi parkimine on müüt 

Pärast seda on Manchester United võitnud seitse kohtumist järjest. Mourinhot kritiseeriti kõvasti mängustiili ja -filosoofia tõttu, kuid nüüd käis ta beIN Sportsi stuudios selgitusi jagamas.

Temaga käib kaasas nn bussi parkmise taktika, mille ainus idee on enda värava puhtana hoidmine. Mourinho ei nõustu: "Teate, millal see bussi parkimise jutt algas? Siis kui ma tulin Madridi Realiga Hispaania meistriks, kogudes 100 punkti ja lüües 106 väravat. See oli Hispaania rekord."