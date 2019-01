Müstilise tervisehäda küüsis Algo Kärp: mustas masenduses enam pole, aga olen loobumisele mõelnud 

Kehv tippspordimeditsiin

"Nüüd on kurb see, et ma ei saa praegu mingit ravi. Täpselt ei tea, mille vastu oleks vaja ja kas see on seotud kehva verepildiga või avastati hoopis uus häda. Järgmisele uuringule, gastroenteroloogi juurde pääsen alles 28. jaanuaril. Seegi aeg saadi väidetavalt kuhugi vahele, muidu pääsenuks 9. mail.

Ütlen ausalt välja, meil on tippspordimeditsiin väga kehv. Tippsportlasena pidanuks pärast analüüside vastuseid olema juba järgmisel päeval võimalus minna arsti juurde ja asjaga tegeleda, mitte kaks nädalat kõrge põletikunäiduga ootama. Hooaeg käib, MM läheneb ja ma ei saa isegi võistlema. See on kurb.

Meditsiin ongi Eesti spordi tõsine puudujääk maailma ees. Enda näitel, tegeleme koguaeg tagajärgedega, ennetustegevust pole. Kindlasti on erandeid, võib-olla Gerd Kanter oli nii hea ja tugev sportlane, et ta oli oma arst, ma ei tea. Aga suusatajatel pole. Kui keegi haigeks jääb, siis hakkame perearste pidi uurima ja oleme sisuliselt üldjärjekorras.

Loodan, et kuskil keegi hakkab nägema, et sportlaste taustajõud peavad oleva palju paremal tasemel. Me oleme võrreldes teiste maadega täielikud amatöörid selles vallas. Eesti meditsiin on suurepärane, aga kurb, et seda ei suudeta sportlastega kokku viia."

Ta jätkas iroonilise muigega: "Eelmise aasta parimate sportlaste jagamisel öeldi, et meil pole nii head medaliaastat varem olnud. Nii rohkem medaliaastal jäävad murekohad, mis palju raha nõuavad, kergelt unarusse. Oleks seis kehvem, võib-olla siis hakataks end kiiremini liigutama. Team Estonia on kindlasti üks samm selles suunas, loodame, et see käivitub nii kiiresti nagu peaks."