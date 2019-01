Taas võimu näidanud Johaug: Otepää rada sobib mulle 

"Rada ja olud olid minu jaoks ideaalsed. Otepää rada sobib mulle. Pärast Davosi etappi olin kuu aega tagasi kodus. See oli väga hea, sest sain rahulikult treenida ja lõõgastuda. Seefeldi MMil on kavas sama distants ja ootan seda väga, aga seal on loomulikult teised tingimused. Ma ei võistelnud Tour de Skil ja usun, et tänase võistluse puhul oli see mulle eeliseks," ütles ta.