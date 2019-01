Vahur Teppan peab aitama Hiina suusatajad medalikonkurentsi: suures riigis pole muu oluline 

Materjali hiinlastel on, tulemusi viimastel aastatel mitte. 25aastane Qiang Wang sai Otepää klassikasprindis 34. koha, jäädes edasipääsust sekundi kaugusele. „On aja küsimus, millal ta hakkab 30 sekka sõitma. Pole kahtlustki. Olen isegi natukene üllatunud, et seda pole seni juhtunud, sest eeldusi tal on,“ sõnab Teppan.

Kas Pekingis nõutakse medalit? „Nad unistavad sellest. Suures riigis pole muu oluline. Loomulikult hiinlased teadvustavad ja saavad aru, et mahajäämus on päris suur ning eesmärke seatakse ikkagi hooaja kaupa, järk-järgult. Kolm aastat on vastupidavusspordis väga lühike aeg, aga meie oleme seal selleks, et eesmärgid realiseeruks ja et kodusel olümpial oleks murdmaasuusatamises sportlased esindatud igal distantsil,“ vastab Teppan.