Teist päeva järjest hästi võistelnud Karel Tammjärv: pole mõtet kaagutada enne, kui muna on käes 

"Kuidas ei olnud optimistlik?" tõrjus ta ajakirjaniku väidet, et polnud nädalavahetuse eel nii optimistlik kui tulemused näitasid. "Pole mõtet kaagutada enne, kui muna on käes. Jääd ise lolli näoga, kui ütled, et kõik on väga super, aga tegelikult polegi."

Aga siin olid nii Tehvandi tõusul kui tegelikult kõikidel tõusudel tuttavad hääled. Hooldemehi jagus iga kilomeetri peale mitu tükki. Igalt poolt natuke ja niimoodi väikestest detailidest see kokku tulebki. Pluss natuke ka rahvusvaheline koostöö, [Federico] Pellegrinoga sujus meil väga hästi.

Ta sõitis viimasele ringile minnes mööda ja ütles, et hüppa selja taha, ära maha jää. Veel kilomeeter enne lõppu vedasin mina ka teda päris jõudsalt."

Mehed finišeerisid koos ning Pellegrino patsutas Tammjärve korduvalt. "Selle järgi ütleksin, et ju talle täitsa meeldis, mida vahepeal tegin. Aitasime teineteist. Oli ka teisi mehi, kes olid alles teisel ringil ja kelle tuules sai sõita ja natukene rohkem pingutada."

Tammjärv liikus täna tõusvas joones, kui välja arvata vahemik 2,5 km - 5 km, sellega andis ta ära kuus kohta ja liider Iivo Niskanenile 33 sekundit. Pärast esimest ringi hoidis eestlane 26. kohta, kuid teise järel oli juba 21. ning lõpuks siis 18. Võitja Niskanen läbis raske raja 2.06,7 kiiremini.

"Alustasin üsna entusiastlikult. Kartsin esimese Tehvandi otsas, kas nüüd ongi kõik... Hiljem tundsin, et võib-olla läksin natuke kiiresti eismese Tehvandi peale. Aga noh, rahvas karjus, mulle tuletati meelde, et esimesed 30 saavad punkte. See jäi kuidagi meelde, kannustus oli kõva. Esimesel ringil läksin natuke liiga entusiastlikult [Tehvandi tõusule], aga hiljem rahvas aitas sellest august välja tulla."