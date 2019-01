Raido Ränkel: lihas toimib, aga mootor ei taha vedada 

Enda seisundist: "Nädalaga imet ei tee pärast haigust, hommikuti siiani turtsun röga välja. Päeva peale läheb tunne päris heaks, aga nüüd võtan mõne taastumiseks. Ei käi trenniski, on vaja pisike vimm välja saada. Loodan, et MMiks on juba teine mees platsil. See aasta on väga vaevaliselt tulnud, ei tea milles probleem, aga usun, et läheb paremaks."