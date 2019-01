Arstiks õppiv Diana Suumann jahib sise-EMi pääset 

Suumann õpib arstiks, kuid harjutab viis–kuus korda nädalas. "Mul on targad treenerid: jõusaalis Peep Päll ja tõkkejooksus vaatab tehnikat Tiina Torop," kiidab ta juhendajaid.

Tänavune esimene etteaste tekitas Suumannis vastakaid tundeid. "Hooaja alguses tekib mul alati raskusi. Niisuguse tehnikaga on 8,41 hea aeg," ütleb sise-EMi normi 8,24 jahtiv sportlane.

Naiste kolmikhüppe võitis Tähti Alver 13.64ga, Merilyn Uudmäe sai kirja 13.21. "Esimese võistluse kohta on see korralik tulemus," kommenteeris EMiks valmistuv Alver. "Olen rahul, et hüppasin üle 13.50. Eelmisel aastal alustasin 13.25ga."