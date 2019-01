Suusastaar Kläbo küsis Northugilt nõu 

"Rääkisin temaga natuke, aga mitte ainult puhkamisest," sõnas Kläbo, kes võttis Otepää klassikasprindis seljavõidu. "Tal on palju õpetada, rääkisime natuke kõigest, kuid enamat ma ei ütle."

Northugi mänedžer Are Sörum Langas lisas: "Vähestel, kui üldse kellelgi, on Petterist rohkem teadmisi, kuidas pärast edukat Tour de Skid ka MMil edukalt esineda. Ma ei tea nende vestluste sisu, aga tundub mõistlik, et Johannes tema poole pöördus."