KOJUMINEK! Kaks Williamsit järjest oli maailma esireketile liiast 

"Olen võitleja, ma ei anna kunagi alla," lausus Williams matšijärgses intervjuus. "See on mul DNA-s, et võitlen iga punkti eest. On ime, et olen siin ja saan teha midagi, mida naudin ja see on mu töö. Minu töö on tulla platsile ja mängida teie (viide publikule - toim.) ees. See on suur nauding, mis motiveerib mind iga punkti eest võitlema."