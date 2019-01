Vanglakaristus Taani vutiässa moodi: 339ruutmeetrine korter ja telekamängud 

„Ma ei usu, et paljud meist seostavad karmi karistus kodus istumise ja Playstation'i mängimisega või vabaduses elu nautimisega,“ pahandas Taani parlamendi liige Peter Kofod. „Need on asjad, mida inimesed teevad tavaliselt puhkuse ajal.“

Sisuliselt on Bendtneri ainsaks karistuseks see, et ta ei saa 22. veebruarini oma koduklubi Trondheimi Rosenborgiga treenida. Küll aga tohib ta käia kodust 14 kilomeetri kaugusel Dragöri treeningkeskuses, mis tähendab, et ta saab jalgpallihooajaks valmistuda iseseisvalt.