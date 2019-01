Kas Trump sooritas viimaks tõelise läbimurde? O'Sullivan langes suures finaalis ülikindlalt 

Trumpi etteaste oli tõesti võimas, sest sisuliselt oli kõik selge juba eduseisul 7:1. 29aastast inglast peeti aastate eest just O’Sullivani mantlipärijaks, kuid pärast nooruspõlve edukat perioodi oli tal aastate jooksul tõsiseid raskusi suurturniiridel säramiseks. Masters on aga tähtsuselt teine võistlus MMi järel ning ilmselt võtab Trump kaasa suure hulga enesekindlust.

Trumpi viimane suurem võit pärineb 2011. aastast, kui ta krooniti parimaks Suurbritannia meistrivõistlustel. Mitmed Inglismaa snuukerieksperdid on Mastersi ajal ja järel avaldanud arvamust, et just praegu võime olla tunnistajaks Trumpi tõelisele läbimurdele, sest lapstähest on viimaks saanud küps mängija.