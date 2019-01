VIDEO | NBA karjääri esimese kolmikduubli teinud Luka Doncic ei jäänud enda mänguga rahule 

Doncic kogus 18 punkti, 11 lauapalli ja 10 korvisöötu, ta oli mängupäeval 19 aasta ja 327 päeva vanune. Noorimaks kolmikduubli tegijaks jääb möödunud hooajast Markelle Fultz, kes suutis seda 19 aasta ja 317 päeva vanuselt. Nad on ka ainsad kaks noormeest, kes juuniorieas säärase tembuga hakkama saanud.

Doncic oli aga visketabavusega hädas (17/6) ja rääkis pärast mängu meediale, et ei jäänud seetõttu enda esitusega rahule: "Mängisin kehvalt. Sain selle kolmikduubli, kuid eelistanuksin võita."

Jaanuaris on tema visketabavus olnud 41,6 ja kolmestel 33,8 protsenti, mõlema näitaja poolest on tegemist mängija kehvima kuuga. ESPNi hinnangul on selle tinginud Doncici suurenenud mängukoormus.